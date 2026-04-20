Ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη για τον διορισμό του Μάντελσον και παραδέχθηκε το λάθος του

Ο Κιρ Στάρμερ παραδέχθηκε δημοσίως πως η επιλογή διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ ήταν λανθασμένη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, στο ξεκίνημα της ομιλίας του προς τους βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του Μάντελσον, είπε:

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής στη Βουλή ότι, ενώ η τοποθέτησή μου θα επικεντρωθεί στη διαδικασία που αφορά τον έλεγχο και τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, στην καρδιά αυτής της απόφασης, υπάρχει επίσης μια κρίση που έκανα και ήταν λανθασμένη. Δεν έπρεπε να είχα διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την απόφαση. Και ζητώ συγγνώμη, για άλλη μια φορά από τα θύματα του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία σαφώς απογοητεύτηκαν από την απόφασή μου».

Η Στάρμερ έχει δεχθεί έντονη κριτική για την απόφασή του να διορίσει τον Μάντελσον στην κορυφαία διπλωματική θέση, παρά τη γνωστή σχέση του με τον Έπσταϊν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζει ότι μετανιώνει για κάποιον διορισμό του, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Στάρμερ αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη και να αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.