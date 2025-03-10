Ο Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ελπίδα του πως οι προσεχείς συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία θα έχουν θετική έκβαση, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να ξαναρχίσουν την παροχή βοήθειας και πληροφοριών στην Ουκρανία, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενόψει των συνομιλιών στην Τζέντα, Βρετανοί αξιωματούχοι είχαν το σαββατοκύριακο διαβουλεύσεις με Ουκρανούς ομολόγους τους, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στην επίτευξη συμφωνίας για διαρκή ειρήνη.

«Ο πρωθυπουργός είπε πως ελπίζει ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στις συνομιλίες, η οποία θα επιτρέψει την επανέναρξη της παροχής βοήθειας και πληροφοριών από τις ΗΠΑ», είπε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως οι δύο ηγέτες εξέτασαν επίσης την οικονομική συμφωνία που είχαν συζητήσει κατά την επίσκεψη του βρετανού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

