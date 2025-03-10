Πολωνία: Η κυβέρνηση θα μοιράσει στους πολίτες έναν «οδηγό επιβίωσης» σε περίπτωση κρίσεων

Η κυβέρνηση της Πολωνίας θα στείλει φέτος σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας έναν «οδηγό επιβίωσης» σε περίπτωση κρίσης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων με σκοπό να αυξηθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Πολωνίας, χώρας που συνορεύει με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Μεταξύ αυτών είναι και ένα πρόγραμμα ευρείας κλίμακας, που αφορά τη στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών.

Ο οδηγός θα περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων και «ο κάθε πολίτης θα μάθει τι πρέπει να κάνει και πώς να προετοιμαστεί καλύτερα» ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου, ο Ρόμπέρτ Κλονόφσκι, μιλώντας στο πρακτορείο PAP. Το φυλλάδιο θα εξηγεί «πώς να προστατεύσει κανείς την οικογένειά του και να προετοιμαστεί, για παράδειγμα, για μια πολυήμερη ή πολύωρη διακοπή της ηλεκτροδότησης», διευκρίνισε.

Ένα παρόμοιο φυλλάδιο μοιράστηκε στη Σουηδία. Στη Φινλανδία, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πώς θα προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση διαφόρων κρίσεων μέσω ενός ιστοτόπου.

Στην Πολωνία, το φυλλάδιο θα τυπωθεί και στην ουκρανική γλώσσα, δεδομένου ότι περίπου 900.000 Ουκρανοί πρόσφυγες ζουν σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με τον Κλονόφσκι, προβλέπεται να κυκλοφορήσει και μια ειδική εκδοχή του οδηγού για τα μικρά παιδιά.

Η Πολωνία, πιστή σύμμαχος της Ουκρανίας, θα ξεκινήσει φέτος ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης ώστε «κάθε ενήλικος άνδρας να είναι εκπαιδευμένος, σε περίπτωση πολέμου», δήλωσε την Παρασκευή ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Θέλουμε να είναι ένα καθολικό και εθελοντικό πρόγραμμα» είπε σήμερα ο υφυπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός θα παρέχει διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης, διάρκειας από μία ημέρα έως έναν μήνα, στα στρατόπεδά του σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.