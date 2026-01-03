Mερτς για επίθεση ΗΠΑ: Σύνθετη η νομική αξιολόγηση

Ο Γερμανός καγκελάριος περίμενε να ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα , προκειμένου να τοποθετηθεί, σχολιάζουν γερμανικά μέσα, «αποφεύγοντας την κριτική» (n-tv). Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τύπου ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρει:



«Ο Νικολάς Μαδούρο οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή. Οι τελευταίες εκλογές ήταν προϊόν νοθείας. Αυτή την προεδρία, λοιπόν, εμείς και άλλες χώρες του κόσμου, δεν την αναγνωρίσαμε. Ο Μαδούρο διαδραμάτισε στην περιοχή προβληματικό ρόλο, με ανίερες συμμαχίες παγκοσμίως και μέσω της εμπλοκής της Βενεζουέλας στο εμπόριο ναρκωτικών».

Πηγή: Deutsche Welle

Μετά την «καταδίκη» της προεδρίας Μαδούρο, ο Φρίντριχ Μερτς συμπληρώνει ως προς τη στάση των ΗΠΑ που έχει προκαλέσει σοκ παγκοσμίως:«Η νομική αξιολόγηση της αμερικανικής επιχείρησης είναι σύνθετη. Για αυτό θα χρειαστούμε χρόνο. Επί της αρχής, πρέπει στις σχέσεις μεταξύ κρατών να ισχύουν οι αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν πρέπει τώρα να προκύψει πολιτική αστάθεια στη Βενεζουέλα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια συντεταγμένη μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα νομιμοποιηθεί μέσω εκλογών».Ταξιδιωτική προειδοποίηση από γερμανικό ΥΠΕΞTην ίδια ώρα το γερμανικό υπ. Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση για όλη την επικράτεια της Βενεζουέλας. Οι Γερμανοί πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, ενώ το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση πιο συγκεκριμένα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.Όπως αναφέρει εκπρόσωπος του υπ. Εξωτερικών, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται και από τη Γερμανίανα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. «Ο λαός της Βενεζουέλας αξίζει ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον» αναφέρει το γερμανικό ΥΠΕΞ.Πηγές: DW, tagesschau.de, n-tv

