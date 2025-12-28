Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια "ενδελεχή" τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

"Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με Ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων", έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

