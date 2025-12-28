Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι λέει ότι είχε «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είχε εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον Κιρ Στάρμερ πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι ομιλία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια "ενδελεχή" τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

"Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με Ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων", έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

