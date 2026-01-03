Eκτακτη συνεδρίαση ΟΗΕ τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε μετά από αίτημα της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε και από δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

