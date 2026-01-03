Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eκτακτη συνεδρίαση ΟΗΕ τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού θα συνεδριάσει κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, ενώ υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα

Αντόνιο Γκουτέρες στο ΟΗΕ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε μετά από αίτημα της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε και από δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Βενεζουέλα συμβούλιο ασφαλείας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark