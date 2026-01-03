Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώτη στη σειρά διαδοχής στην προεδρία, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη "να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα" και ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι "ο μόνος πρόεδρος".

"Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη", δήλωσε η Ροντρίγκες, η οποία ηγείται ενός Συμβουλίου Άμυνας.

Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση, η Ροντρίγκες απαίτησε "την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες. Ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

