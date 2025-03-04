Την στιγμή που έπιασε τον άντρα της ημίγυμνο να την απατά στο πίσω μέρος ενός επαγγελματικού βαν κατέγραψε μια Βρετανίδα στην περιοχή του Ντόνκαστερ.

Το ζευγάρι δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όταν είδε την επί 17 χρόνια σύζυγο του άντρα να στέκεται δίπλα από το βαν όπου το παράνομο ζευγάρι ερωτοτροπούσε.

Την στιγμή κατέγραψε με το κινητό της η εξαγριωμένη μητέρα τεσσάρων παιδιών η οποία φαίνεται να ανοίγει την πίσω πόρτα του βαν και βρίσκει τον σύζυγό της γυμνό από τη μέση και κάτω με την ερωμένη του στριμωγμένη στη γωνία προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό της.

Καθώς ανοίγει την πόρτα ο σύζυγός της φωνάζει «Θα σε σκοτώσω» προτού επαναλάβει «τελειώσαμε, τελειώσαμε», ενώ η σύζυγός του φωνάζει «την πηδάς στο πίσω μέρος του βαν». Συνεχίζει επίσης να φωνάζει λέγοντας «δείξε μου τι έχεις» και «απόλαυσέ το γιατί αυτό κυκλοφορεί σε όλο το Facebook».

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, ο κατακόκκινος σύζυγός της λέει: «Έκανες το κομμάτι σου. Τελείωσε».

Ο σύζυγός της φαίνεται να την απατούσε για πάνω από ένα χρόνο.

Στη συνέχεια, η σύζυγος στρέφει την προσοχή της στην άλλη γυναίκα, αποκαλώντας την «γαμ@@@ ψεύτρα» επειδή της υποσχέθηκε να της στείλει μήνυμα εάν ο σύζυγός της προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος.

Καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να εξηγήσει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει, η «πέτρα του σκανδάλου» πηγαίνει στο μπροστινό κάθισμα του βαν για να «καλέσει την αστυνομία», όπως λέει.

Παράλληλα, ο σύζυγος συνεχίζει να λέει στη γυναίκα του «άσε το τηλέφωνο κάτω, είπες την άποψη σου, τα παιδιά είναι στο αυτοκίνητο, μπορείς να αφήσεις το τηλέφωνο σε παρακαλώ».

Τελικά, η σύζυγος επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου την περιμένουν τα παιδιά της, και φωνάζει: «Τηλεφωνήστε στην αστυνομία, αλλά αυτό το βίντεο θα πάει παντού στο Facebook». Όπως και έγινε τελικά.

