Τουλάχιστον 21 επιβάτες λεωφορείου που μετέφερε βουδιστές προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το πρωί στην κεντρική Σρι Λάνκα όταν το όχημα συνετρίβη σε χαράδρα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών.

«Είκοσι ένας άνθρωποι είναι νεκροί, βρισκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης», δήλωσε στον Τύπο ο Πρασάνα Γκουνασένα, που έσπευσε επιτόπου. «Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Το λεωφορείο -που μετέφερε 70 ανθρώπους, ενώ είχε μέγιστη χωρητικότητα 50 καθήμενων- κυκλοφορούσε τη νύχτα σε λόφους στην περιφέρεια Κοτμάλε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Το λεωφορείο έγερνε προς τα αριστερά κι όταν ο οδηγός πήρε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο έπεσε» σε χαράδρα, αφηγήθηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στον Τύπο της Σρι Λάνκα επιβάτης που επέζησε.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

«Προσπαθούμε να κατανοήσουμε αν το όχημα υπέστη μηχανική βλάβη ή ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι», είπε αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το όχημα, που ανήκε σε εταιρεία δημόσιων μεταφορών, είχε αναχωρήσει από την πόλη Καταραγκάμα, στη νότια Σρι Λάνκα, προς την Κουρουνεγκάλα (βορειοδυτικά), σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο στο νησί της νότιας Ασίας εδώ και είκοσι χρόνια: ή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο το 2005 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 37 ανθρώπους στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Κατά μέσο όρο, κάπου 3.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε δυστυχήματα στους δρόμους της Σρι Λάνκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.