Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να αφήσει ελεύθερο εντός ημερών, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία, τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, αφού έκανε λόγο για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η αναγγελία αυτή καταγράφτηκε μερικές ημέρες πριν από την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Ο Ρεπουμπλικάνος αναμένεται να μεταβεί κατά σειρά στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη 13η ως τη 16η Μαΐου.

Μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του, του Truth Social, ο κ. Τραμπ εξήρε τη «μνημειώδη είδηση» αυτή και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η προσεχής απελευθέρωση του Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε επίλεκτη μονάδα των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων όταν αιχμαλωτίστηκε, θα αποτελέσει το πρώτο από τα «τελευταία απαραίτητα βήματα για να τερματιστεί αυτός ο πολύ βάρβαρος πόλεμος» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μολαταύτα μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διατράνωσε πως θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Η οικογένεια του νεαρού από την πλευρά της έκανε γνωστό μέσω του φόρουμ των οικογενειών των ομήρων πως ενημερώθηκε για την επικείμενη απελευθέρωσή του «τις προσεχείς ημέρες».

Ο Ίνταν Αλεξάντερ, ο μοναδικός όμηρος με την αμερικανική υπηκοότητα που απομένει ζωντανός ανάμεσα σε όσους βρίσκονται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, είχε αιχμαλωτιστεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που υπήρξε έναυσμα αυτού του πολέμου.

Το Ισραήλ ορκίστηκε πως θα αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε σε αντίποινα καταστροφικό πόλεμο που έχει αφήσει πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

«Ο Ίνταν Αλεξάντερ θα απελευθερωθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, άνοιγμα των σημείων διέλευσης και είσοδος βοήθειας για τον λαό μας στη Γάζα», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Διαβεβαίωσε πως είναι «έτοιμη να αρχίσει αμέσως εντατικές διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας για το οριστικό τέλος του πολέμου, την ανταλλαγή (ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους), τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας από ανεξάρτητο οργανισμό, την ανοικοδόμηση και το τέλος της πολιορκίας».

Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως είχε αδιαμεσολάβητες επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση, αφού δυο στελέχη της μίλησαν περί «απευθείας συνομιλιών» με τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ πληροφόρησαν το Ισραήλ για την πρόθεση της Χαμάς να απελευθερώσει τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο ως χειρονομία προς τους Αμερικανούς άνευ όρων» και «αναμένεται να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Όπως προβλέπει η πολιτική του Ισραήλ, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν υπό πυρά, με βάση τη δέσμευση για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, η Αίγυπτος και το Κατάρ, που διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις της Χαμάς και του Ισραήλ, εξήραν την ανακοίνωση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τη «χειρονομία καλής θέλησης» και «ενθαρρυντικό βήμα προς την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των κρατούμενων και των φυλακισμένων, κι η εγγύηση της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας» στον θύλακο.

Αν εξαιρεθεί η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο στην ανακοίνωση της Χαμάς, κινήματος που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Στις αρχές Μαρτίου η Ουάσιγκτον αναφερόταν στις πρώτες απευθείας επαφές με το παλαιστινιακό κίνημα, τις οποίες είχε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τους ομήρους Άνταμ Μπόλερ, έπειτα από διαβουλεύσεις με το Ισραήλ.

Έπειτα από εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που διήρκεσε σχεδόν δυο μήνες, από τη 19η Ιανουαρίου, ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τη 18η Μαρτίου τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, καταλαμβάνοντας τομείς της στην πορεία.

Εξάλλου έχει απαγορεύσει από τη 2η Μαρτίου την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, όπου ζουν υπό πολιορκία οι περίπου 2,4 εκατ. κάτοικοι, αντιμέτωποι με καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και γενικευμένες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων...

Η ανακωχή από τη 19η Ιανουαρίου ως τη 17η Μαρτίου επέτρεψε να βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας 33 ισραηλινοί όμηροι –οι 8 νεκροί– σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 1.800 παλαιστινίων κρατουμένων στην ισραηλινή επικράτεια.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς βρίσκονται σε αδιέξοδο. Κι η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την 5η Μαΐου σχέδιο για την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας, που προβλέπει νέο εσωτερικό εξαναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού.

Χθες Κυριακή η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, στην πλειονότητά τους στη Χαν Γιούνις (νότια). Αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο τρεις σκηνές με δεκάδες εσωτερικά εκτοπισμένους.

Οπτικό υλικό του AFP εικονίζει μέλη σωστικών συνεργείων, μέσα στο σκοτάδι, να απομακρύνουν πτώματα με ασθενοφόρο, το ένα μέσα σε πλαστικό νεκρικό σάκο, το δεύτερο με κουβέρτα — και, επίσης, τραυματισμένο μωρό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν τους βομβαρδισμούς αυτούς συγκεκριμένα. Συνόψισαν ότι η αεροπορία έπληξε «πάνω από 50 τρομοκρατικούς στόχους στη Γάζα» από προχθές Σάββατο.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 58 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.829 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.