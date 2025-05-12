Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πρόσθεσε στη λίστα των απαγορευμένων δραστηριοτήτων και το σκάκι, το οποίο «μέχρι νεωτέρας» θα θεωρείται «τυχερό» παιχνίδι, κάτι που αντίκειται στη νομοθεσία περί ηθών, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αθλημάτων, ο Ατάλ Μασουάνι.

Το σκάκι «θεωρείται μέσο στοιχηματισμού για χρηματικό κέρδος», κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Έκλυσης των Ηθών, εξήγησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Μασουάνι δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η ποινή για τους παραβάτες.

Ο 46χρονος Αζιζουλάχ Γκουλζάντα, ιδιοκτήτης ενός καφενείου στην Καμπούλ, όπου οι θαμώνες έπαιζαν σκάκι, είπε ότι θα τηρήσει την εντολή αλλά δεν έχει πειστεί από τα επιχειρήματα των αρχών ότι η θρησκεία απαγορεύει το παιχνίδι αυτό. «Πολλές μουσουλμανικές χώρες έχουν παίκτες διεθνούς επιπέδου που συμμετέχουν σε διεθνή τουρνουά. Πολλοί νέοι έρχονταν εδώ καθημερινά και δεν στοιχημάτιζαν χρήματα», σχολίασε. «Οι άνθρωποι που αγαπούν το σκάκι θλίβονται», είπε.

Αφού ανέλαβαν και πάλι την εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σταδιακά την ακραία εκδοχή του Ισλάμ που έχουν υιοθετήσει, απαγορεύονταν ορισμένες δραστηριότητες και αθλήματα. Το 2024 απαγορεύτηκαν οι αγώνες μικτών πολεμικών τεχνών γιατί η κυβέρνηση τους έκρινε «βίαιους» και πιθανόν «αντίθετους με τη σαρία». Το κρίκετ επιτρέπεται ακόμη, αλλά μόνο για τους άνδρες.

Οι γυναίκες εξοστρακίστηκαν από την κοινωνία αφού τους απαγορεύτηκε να συχνάζουν σε πάρκα, σε γυμναστήρια, σε ινστιτούτα ομορφιάς και να φοιτούν στο πανεπιστήμιο, ωθώντας τον ΟΗΕ να καταγγείλει ότι οι Ταλιμπάν επέβαλαν ένα είδος «απαρτχάιντ φύλου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.