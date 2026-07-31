Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Σρι Λάνκα, Πουτζίθ Τζαγιασουντάρα, 66 ετών και ο πρώην γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, Χεμασίρι Φερνάντο, 76 ετών, καταδικάστηκαν σε θάνατο για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν ανήμερα το Πάσχα του 2019, στις οποίες σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι, εκ των οποίων 45 αλλοδαποί, σε πολλές πόλεις του νησιού.

Το τριμελές ειδικό δικαστήριο στο οποίο είχαν παραπεμφθεί οι δύο αξιωματούχοι τους έκρινε ενόχους για σωρεία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για την αδυναμία τους να αποτρέψουν τις επιθέσεις παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών, για εγκληματική παράλειψη καθήκοντος, δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Ada Derana.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ στη Σρι Λάνκα, όμως από το 1976 τηρείται ένα ανεπίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Πρωτοδίκως και οι δύο είχαν αθωωθεί, όμως το κράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης τους αποκαλύφθηκε ότι μια υπηρεσία πληροφοριών της Ινδίας είχε προειδοποιήσει τη Σρι Λάνκα στις 4 Απριλίου του 2019 ότι εξτρεμιστές ισλαμιστές σχεδίαζαν επίθεση αυτοκτονίας. Το Κολόμπο ωστόσο δεν πήρε κανένα μέτρο.

Στις 21 Απριλίου μια τοπική ισλαμιστική οργάνωση έβαλε στο στόχαστρο τρεις εκκλησίες και τρία ξενοδοχεία. Στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 500. Οι Φερνάντο και Τζαγιασουντάρα συνελήφθησαν το 2019 και κρατήθηκαν επί τέσσερις μήνες, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο ότι η «αμέλεια» που επέδειξαν ισοδυναμεί με «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Καταθέτοντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι ο πρόεδρος της χώρας Μαϊθριπάλα Σιρισένα δεν τήρησε τα πρωτόκολλα που είχαν καθοριστεί για την εκτίμηση της απειλής στην εσωτερική ασφάλεια πριν από τις επιθέσεις. Ισχυρίστηκαν ότι ο Σιρισένα, που ήταν ταυτόχρονα υπουργός Άμυνας και υπουργός Δημόσιας Τάξεης, δεν αντιμετώπισε τις απειλές με τη δέουσα σοβαρότητα.

Στις φυλακές της Σρι Λάνκα κρατούνται σήμερα περίπου 800 θανατοποινίτες, οι ποινές των οποίων συνήθως μετατρέπονται σε ισόβια.



Πηγή: skai.gr

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