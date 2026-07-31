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Ιταλία: Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σε μικρή απόσταση από την Νάπολη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 απόψε (τοπική ώρα) σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη

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Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 απόψε (ώρα Ιταλίας, 20:46 στην Ελλάδα) σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη. 

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.

Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Σεισμός Ιταλία Νάπολη
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