Δικαστήριο της ρωσικής πρωτεύουσας κατάσχεσε 123 ακίνητα το οποία ανήκαν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά και τα μεταβίβασε στο ρωσικό κράτος, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία δικαστηρίων της Μόσχας.

Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατά το παρελθόν καταχωρηθεί ως ακίνητα που ανήκαν στο σουηδικό παράρτημα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και περιλάμβαναν 63 κατοικίες και εμπορικές ιδιοκτησίες με μια συνολική έκταση μεγαλύτερη των 11.000 τ.μ και 60 οικόπεδα συνολικής έκταση 560 στρεμμάτων σε όλη τη χώρα.

Ρωσικό δικαστήριο με απόφαση του το 2017 είχε απαγορεύσει του Μάρτυρες του Ιεχωβά ως μία «εξτρεμιστική οργάνωση», μια κίνηση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε το 2022 ότι ήταν παράνομη. Από τότε, πολλοί Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία έχουν φυλακιστεί, αφού καταδικάστηκαν για «εξτρεμιστική δραστηριότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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