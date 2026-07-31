Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών διέταξε την Παρασκευή την αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, με στόχο το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ANSA.

Νωρίτερα σήμερα, η Επιτροπή Μετανάστευσης και Ασφάλειας των Συνόρων της Ιταλίας συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Λοράν Νουνιέζ, με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν στην ενίσχυση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα.

Η Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή συνοριακή κρίση, έπειτα από τη μαζική διέλευση εκατοντάδων χιλιάδων Μαροκινών. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η πλειονότητα όσων πέρασαν τα σύνορα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Πηγή: skai.gr

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