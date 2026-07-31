Το πρατήριο καυσίμων είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες όταν ο αστυνομικός Μιχαΐλο Τσιπλιάκοφ και οι συνάδελφοί του έτρεξαν να βοηθήσουν. Άκουσε τον χαρακτηριστικό βόμβο ενός δεύτερου drone που κατέβαινε προς το σημείο και έπεσε αμέσως στο έδαφος.

«Είδα μια λάμψη και σηκώθηκα αμέσως», είπε ο Τσιπλιάκοφ. «Τότε διαπίστωσα ότι είχα τραυματιστεί στο χέρι, στα πόδια και στον κορμό.»

Είναι ένας από τους δεκάδες ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα της τελευταίας ρωσικής εκστρατείας εναντίον ουκρανικών πολιτικών υποδομών: των πρατηρίων καυσίμων. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, περισσότερα από 200 πρατήρια δέχθηκαν επιθέσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δηλαδή περίπου τρία την ημέρα.

«Στόχος τους είναι να εκφοβίσουν, να σπείρουν τον φόβο και τον πανικό», δήλωσε ο Τσιπλιάκοφ. «Ο πανικός είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτή τη στιγμή, γιατί όταν ένας άνθρωπος πανικοβάλλεται, χάνει τον έλεγχο του εαυτού του.»

Οι περισσότερες επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε πρατήρια καυσίμων κοντά στη γραμμή του μετώπου, τα οποία βρίσκονται ευκολότερα εντός εμβέλειας των ρωσικών επιθετικών drones. Ωστόσο, αεροπορικές επιδρομές, drones μεγαλύτερης εμβέλειας αλλά και μικρότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει στόχους ακόμη και κοντά στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι η ρωσική εκστρατεία αποσκοπεί στη δημιουργία του ίδιου χάους που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες οδήγησαν σε μεγάλες ουρές για καύσιμα στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις.

Η διεύρυνση των ρωσικών επιθέσεων κατά πολιτικών στόχων σημειώνεται τη στιγμή που δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για πιθανή κλιμάκωση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ως απάντηση στις επιτυχημένες ουκρανικές επιδρομές μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της ρωσικής βιομηχανικής υποδομής.

Οι εικόνες από φλεγόμενα ρωσικά διυλιστήρια και αποθήκες διανομής έχουν διαρρήξει την εικόνα ασφάλειας που η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εκτοξεύσει αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, ενώ ο Ιούνιος ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από το 2022, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η αναπληρώτρια δήμαρχος της Ζαπορίζια, Ρεγίνα Χαρτσένκο, δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε 54 επιθέσεις με στόχο πρατήρια καυσίμων μέσα σε διάστημα μόλις 24 ημερών, έως τις 27 Ιουλίου. Από αυτές τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.

«Πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατία εναντίον πολιτικών υποδομών και αμάχων», είπε η Χαρτσένκο. «Η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα εγκαταστάσεις που δεν έχουν καμία στρατιωτική σημασία, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή λειτουργία μιας μεγάλης πόλης.»

Η πόλη της Ζαπορίζια βρίσκεται πλέον ολοένα και περισσότερο εντός της εμβέλειας των ρωσικών drones, τα οποία μπορούν να επιχειρούν βαθύτερα πίσω από τη γραμμή του μετώπου και να πλήττουν στόχους μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Σημαντικές επιθέσεις έχουν επίσης καταγραφεί στο Κραματόρσκ, στην περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και στο Χάρκοβο, που βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Σε μια χώρα όπου οι εμπορικές αεροπορικές πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω του πολέμου και οι μετακινήσεις βασίζονται κυρίως στο εκτεταμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα πρατήρια καυσίμων έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελούν σημεία στάσης, ανεφοδιασμού και ανάπαυσης για εκτοπισμένους πολίτες, στρατιώτες και οδηγούς μεταφορών.

Ο Γιαροσλάβ Σταροβοϊτένκο, πρόεδρος της Ένωσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις αποσκοπούν στον εκφοβισμό των πολιτών.

«Τα πρατήρια καυσίμων μετατράπηκαν σε βασικά καταφύγια για όσους εγκατέλειπαν τις εστίες τους λόγω του πολέμου. Όταν η Ρωσία προσπάθησε να προκαλέσει μπλακ άουτ, κόβοντας το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση μέσα στον χειμώνα, αυτά τα σημεία απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.»

Όπως εξήγησε, τα πρατήρια διέθεταν γεννήτριες που λειτουργούσαν συνεχώς.

«Οι άνθρωποι μπορούσαν να πιουν ένα ζεστό τσάι, να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους, να ζεσταθούν και ακόμη να ετοιμάσουν γάλα για τα μωρά τους.»

Μια σύντομη επίσκεψη σε πρατήριο έξω από το Κίεβο έδειξε ότι ο πανικός δεν έχει κυριαρχήσει παντού.

Ο Σερχίι, που αποστρατεύτηκε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο μέτωπο, αστειεύτηκε:

«Αν γίνει επίθεση εδώ, τι διαφορά έχει; Δεν με σκότωσαν στην πρώτη γραμμή, δεν θα με σκοτώσουν ούτε εδώ.»

Ο οδηγός διανομών Βλαντισλάβ δήλωσε:

«Κανείς δεν ξέρει πού θα πέσει η επόμενη επίθεση ούτε τι θα συμβεί. Αλλά πρέπει να δουλέψω. Δεν μπορώ απλώς να σταματήσω.»

Ένας ακόμη οδηγός, ο Μάξιμ, ανέφερε:

«Προς το παρόν στο Κίεβο δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά φυσικά θα υπάρξουν αν συνεχίσουν να καταστρέφουν τα πρατήρια.»

Η Μόσχα προβάλλει αυτές τις επιθέσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίλεκτη μονάδα drones Rubicon δημοσίευσε αυτόν τον μήνα βίντεο με εννέα επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων στις περιοχές του Χάρκοβο και του Σούμι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει πως μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχες διαταραχές στον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας, όπως εκείνες που υπέστη η ίδια μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήριά της.

«Οι άνθρωποι συνήθιζαν να αστειεύονται ότι η Ρωσία είναι μια "χώρα-πρατήριο καυσίμων". Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η "χώρα-πρατήριο" έχει ξεμείνει από καύσιμα. Βλέπουμε τεράστιες ουρές στα ρωσικά πρατήρια», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να δείξουν στους Ρώσους πολίτες πως «κοιτάξτε, στην Ουκρανία η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη».

Πηγή: skai.gr

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