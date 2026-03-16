Σρι Λάνκα: Κλείνει σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες κάθε Τετάρτη για εξοικονόμηση ενέργειας

Η Σρι Λάνκα αποφάσισε να κλείνει δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια και σχολεία κάθε Τετάρτη, στο πλαίσιο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση μιας πιθανής κρίσης καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση ελήφθη μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση επέβαλε αυστηρό σύστημα δελτίου καυσίμων, με στόχο να αποτρέψει φαινόμενα πανικού και μαζικών αγορών. Ωστόσο, για δεύτερη ημέρα τη Δευτέρα καταγράφηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη θα αποτελεί ημέρα αργίας για το Δημόσιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το μέτρο δεν θα ισχύει για εργαζόμενους στους τομείς της υγείας, των λιμανιών, της ύδρευσης και των τελωνείων.

Η Σρι Λάνκα αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις τιμές των καυσίμων κατά 8%.



