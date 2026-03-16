Οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να διαθέσουν επιπλέον ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου αργότερα, «εφόσον και αν χρειαστεί», καθώς διαθέτουν ακόμα πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια στα στρατηγικά τους αποθέματα, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ.

«Παρά τη μεγάλη απελευθέρωση, εξακολουθούμε να διαθέτουμε πολλά αποθέματα. Όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα απελευθέρωση, θα μειωθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του IEA μόνο κατά περίπου 20%», δήλωσε ο Μπιρόλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε ότι ο οργανισμός συντονίζεται στενά με τα κράτη-μέλη ώστε οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν συμφωνηθεί να διατεθούν στην αγορά να φτάσουν εγκαίρως.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εκτός από τα μέλη του οργανισμού και άλλες χώρες εξετάζουν τρόπους για να συμβάλουν στη στήριξη της αγοράς.

Ο Μπιρόλ τόνισε, επίσης, ότι μπορούν να ληφθούν επιπλέον μέτρα εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που η σύγκρουση διαρκέσει περισσότερο, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

