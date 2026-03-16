Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το "Mr. Nobody Against Putin" κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Όταν ρωτήθηκε για τη νίκη, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν μπορεί να το σχολιάσει με κανέναν τρόπο», επειδή δεν έχει ακόμη δει την ταινία.

Κεντρικό πρόσωπο και συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι ο Πάβελ Ταλάκιν, δάσκαλος και υπεύθυνος δραστηριοτήτων σε ένα σχολείο μικρής πόλης στη Ρωσία.

Ο Ταλάκιν κατέγραψε το πρόγραμμα προπαγάνδας και πατριωτικής διαπαιδαγώγησης του Βλαντίμιρ Πούτιν που απευθύνεται στη νεολαία της χώρας, μετά την έναρξη της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, πέρασε λαθραία εκτός χώρας το υλικό που είχε τραβήξει και συνεργάστηκε για το ντοκιμαντέρ με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Δανία.

Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία μέσα σε τρία χρόνια σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας που κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Πηγή: skai.gr

