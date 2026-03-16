Καταδικάζουμε έντονα την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή.

Η εφαρμογή πολιτικών γενοκτονίας και συλλογικής τιμωρίας από την κυβέρνηση Νετανιάχου, αυτή τη φορά στον Λίβανο, θα οδηγήσει σε μια νέα ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή.

Επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον Λίβανο απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.