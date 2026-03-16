Έξι νοσοκομεία εκκενώθηκαν στο Ιράν, αλλά το σύστημα υγείας παραμένει λειτουργικό

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε στην εκκένωση έξι νοσοκομείων, ωστόσο μέχρι στιγμής το σύστημα υγείας φαίνεται να αντέχει και οι αρχές δεν έχουν ζητήσει επείγουσα βοήθεια.

«Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι υποδομές υγείας του Ιράν είναι αρκετά καλές και ανθεκτικές και προς το παρόν μπορούν να ανταποκριθούν στα περιστατικά τραυματιών», δήλωσε στο Reuters η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ, Χάναν Μπάλχι.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, Αλί Μπαχρεϊνί, ανέφερε τη Δευτέρα ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου και πάνω από 7.000 έχουν τραυματιστεί.

Ο ΠΟΥ, που διαθέτει γραφείο στην Τεχεράνη και συνεργάζεται με τις ιρανικές αρχές στη διαχείριση ασθενειών, έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας καθώς και τον θάνατο οκτώ υγειονομικών.

Η Μπάλχι δήλωσε ότι ο ΠΟΥ διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αποστολή επειγόντων ιατρικών προμηθειών εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Ένας από τους κινδύνους είναι η λεγόμενη «μαύρη βροχή», που μπορεί να προκληθεί από διαρροές τοξικών ενώσεων από κατεστραμμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να επιβαρύνει επιπλέον το σύστημα υγείας λόγω αύξησης των αναπνευστικών λοιμώξεων.



Πηγή: skai.gr

