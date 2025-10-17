Η ταραχώδης σχέση Τραμπ-Ζελένσκι από το 2019 έως σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντώνται εκ νέου στον Λευκό Οίκο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με επίκεντρο τις αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου και την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η πορεία των σχέσεων των δύο ηγετών από το 2019 έως σήμερα αποτυπώνει ένα εύθραυστο μείγμα πολιτικής και συνεργασίας, που εξακολουθεί να καθορίζει την τύχη της Ουκρανίας.

Ακολουθεί χρονολόγιο με τα βασικά σημεία των σχέσεων των δύο ηγετών:

Μάρτιος 2019

Σύμμαχοι του Τραμπ και άλλοι αρχίζουν να διαδίδουν μια αναξιόπιστη θεωρία, ευνοϊκή για τη Ρωσία, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία συνωμότησε με τους Δημοκρατικούς για να παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές του 2016 με σκοπό να βλάψει τον Τραμπ.

Απρίλιος 2019

Ο Ζελένσκι, ένας κωμικός χωρίς πολιτική εμπειρία και με ελάχιστα συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, κερδίζει με συντριπτική πλειοψηφία τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ανατρέποντας το κατεστημένο. Εξασφαλίζει μάλιστα πρωτοφανή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις πρόωρες εκλογές. Αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Μαΐου.

25 Ιουλίου 2019

Σε μια περίφημη τηλεφωνική συνομιλία, ο Τραμπ ζητά από τον Ζελένσκι να του «κάνει μια χάρη» και να ερευνήσει τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον γιο του Χάντερ Μπάιντεν, και τη θεωρία περί ουκρανικής ανάμειξης στις εκλογές του 2016. Η συνομιλία αυτή οδήγησε στην πρώτη διαδικασία παραπομπής του Τραμπ. Ο Χάντερ Μπάιντεν τότε είχε ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας Burisma, την περίοδο που ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος. Αποχώρησε από τη θέση στις αρχές του 2016 όταν ο Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του.

24 Σεπτεμβρίου 2019

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ξεκινά έρευνα παραπομπής για τη συνομιλία Τραμπ-Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι ο Τραμπ δεν προσπάθησε να τον εκβιάσει, ενώ ο Τραμπ απορρίπτει κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία «τέλεια» και την υπόθεση «απάτη των Δημοκρατικών».

25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συναντώνται για πρώτη φορά διά ζώσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δίνει στη δημοσιότητα περίληψη της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, λίγες μόλις ημέρες αφότου η καταγγελία ενός πληροφοριοδότη σχετικά με το τηλεφώνημα του Ιουλίου δημοσιεύεται στην Washington Post.

Η αποχαρακτηρισμένη εκδοχή της καταγγελίας δίνεται στη δημοσιότητα την επόμενη ημέρα.

Ο χρόνος της τηλεφωνικής συνομιλίας, που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το πάγωμα σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, προκάλεσε ανησυχίες ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους εγκεκριμένους από το Κογκρέσο ως μέσο πίεσης για προσωπικό πολιτικό όφελος.

5 Φεβρουαρίου 2020

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζει υπέρ της απαλλαγής του Τραμπ στη δίκη παραπομπής του, με ψήφους 52-48, σε μια ψηφοφορία που κινήθηκε καθαρά κατά κομματική γραμμή, απορρίπτοντας τα δύο άρθρα παραπομπής που είχε εγκρίνει η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο του 2019.

7 Νοεμβρίου 2020

Ο Τραμπ χάνει την επανεκλογή του από τον Τζο Μπάιντεν, αφού τα αποτελέσματα αρκετών αμερικανικών πολιτειών δείχνουν ότι ο πρώην Δημοκρατικός αντιπρόεδρος κέρδισε τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ, ωστόσο, ισχυρίζεται χωρίς αποδείξεις ότι υπήρξε νοθεία κατά την εκλογική αναμέτρηση.

Αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου 2021, λίγες ημέρες μετά την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, που στόχευε στο να εμποδίσει την επικύρωση της ήττας του από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ φεύγει από την Ουάσιγκτον χωρίς να παραστεί στην ορκωμοσία του Μπάιντεν, παραβιάζοντας μια μακρόχρονη προεδρική παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

24 Φεβρουαρίου 2022

Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

5 Νοεμβρίου 2024

Ο Τραμπ επανεκλέγεται πρόεδρος, νικώντας την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Ο Ζελένσκι είναι από τους πρώτους ηγέτες που τον συγχαίρουν για την «αποφασιστική ηγεσία» του.

20 Ιανουαρίου 2025

Ο Τραμπ ορκίζεται για δεύτερη φορά πρόεδρος, έχοντας υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας «από την πρώτη μέρα».

28 Φεβρουαρίου 2025

Η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι μετά την επανεκλογή του καταλήγει σε διπλωματική κρίση, προκαλώντας παγκόσμια αντίδραση.

3 Μαρτίου 2025

Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ο Τραμπ παγώνει όλη τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

18 Αυγούστου 2025

Ο Ζελένσκι επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει «μεγάλο βήμα προόδου». Οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τριμερείς διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν.

23 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Ζελένσκι μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συναντά εκ νέου τον Τραμπ. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ αλλάζει δραματικά τη ρητορική του για τον πόλεμο, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη και καλώντας το Κίεβο να ενεργήσει γρήγορα. Οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις με αδιαφορία, ενώ αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό.

17 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ υποδέχεται για τρίτη φορά τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, καθώς το Κίεβο ζητά περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.