Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα προχωρήσει σε άμεση επιβολή δασμών κατά των ΗΠΑ, ακόμη και αν επηρεαστεί από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η βρετανική κυβέρνηση θα ακολουθήσει μια «ψύχραιμη και μετρημένη» προσέγγιση, με σκοπό να

κρατήσει τη χώρα μακριά από έναν πιθανό διατλαντικό εμπορικό πόλεμο. «Δεν πρόκειται να δείτε άμεση ανταπόδοση με δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά Βρετανός αξιωματούχος όπως γράφουν οι Financial Times.

Ο Στάρμερ προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας να μην στοχεύσει τους Βρετανούς κατασκευαστές χάλυβα και αλουμινίου, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει έτοιμος για το ενδεχόμενο οι δασμοί να πλήξουν και τις βρετανικές εξαγωγές.

Η βρετανική κυβέρνηση εκφράζει ελπίδες ότι ο Τραμπ θα εξαιρέσει σε μεγάλο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο από τους δασμούς, στο πλαίσιο μιας πιθανής οικονομικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία θα εστιάζει αρχικά στον τομέα της τεχνολογίας κάτι που συζητήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Τζόναθαν Ρέινολντς, υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, αναμένεται να υπογραμμίσει την ήδη υπάρχουσα στήριξη που προσφέρει η κυβέρνηση στη βρετανική βιομηχανία χάλυβα, στοχεύοντας να αποτρέψει την ένταση στις εμπορικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με

συνεργάτες του Ρέινολντς, ο υπουργός ενδέχεται να προτείνει κάποια μορφή απάντησης στους δασμούς των ΗΠΑ, ωστόσο αυτή δεν θα συνεπάγεται ένα άμεσο κύμα δασμών, όπως συνέβη το 2018, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντέδρασε στους δασμούς

του Τραμπ με την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.



Πηγή: skai.gr

