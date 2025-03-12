Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση και 4 τραυματίες

Μία 47χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην πόλη Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λισάκ, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο λιμάνι της Οδησσού από ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

Από την επίθεση στην Κρίβι Ριχ επλήγησαν και εγκαταστάσεις υποδομής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, πρόσθεσε ο Λισάκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων από τη Ρωσία.

Ο τοπικός αξιωματούχος Ολεξάντρ Βιλκούλ έκανε λόγο για ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, σε επιχειρήσεις και σε κτίρια κατοικιών, ενώ τόνισε ότι οι υπηρεσίες της πόλης εργάζονται για να προσφέρουν υλικά στους κατοίκους της Κρίβι Ριχ προκειμένου να προχωρήσουν σε επισκευές.

Ο Λισάκ επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας στην πόλη Ντνίπρο, ενώ υπέστησαν ζημιές υποδομές, επιχειρήσεις και περίπου 10 σπίτια. Εξάλλου σημείωσε ότι έχουν κατασβεστεί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξέσπασαν.

Στο μεταξύ στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπέιντος υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Δυστυχώς τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί, πολίτες Συρίας. Τη στιγμή της επίθεσης το πλοίο φόρτωνε σιτηρά με προορισμό την Αλγερία. Το πλοίο ήταν εντελώς μη στρατιωτικό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέξι Κουλέμπα αντιπρόεδρος της Ουκρανίας αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Από την πλευρά του ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας τρεις πυραύλους και 133 drones.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταρρίφθηκαν τα 98 drones, ενώ άλλα 20 δεν έφτασαν στον στόχο τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

