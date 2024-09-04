Ενας 70χρονος άνδρας από την Αλαμπάμα άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Φλόριντα, όπου εισήχθη για λαπαροσκοπική εγχείρηση.

Ο William Bryan και η σύζυγός του Beverly επισκέπτονταν το ακίνητό τους στην κομητεία Okaloosa της Φλόριντα τον περασμένο μήνα, όταν άρχισε ξαφνικά να νιώθει έντονο πόνο στην κάτω αριστερή κοιλιακή χώρα.

Ο 70χρονος πήγε στο νοσοκομείο όπου εισήχθη για περαιτέρω εξετάσεις, λόγω ανησυχιών για ανωμαλία στον σπλήνα.

Εκεί, ο γενικός χειρουργός Δρ. Thomas Shaknovsky και ο αρχίατρος τους νοσοκομείου Dr. Ο Christopher Bacani, έπεισαν την απρόθυμη οικογένεια του Bryan να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, διαφορετικά «θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές επιπλοκές αν έφευγε από το νοσοκομείο».

Ο ασθενής συμφώνησε και στις 21 Αυγούστου υποβλήθηκε σε χειροκίνητη επέμβαση λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής.

Όμως κατά την διάρκεια της επέμβασης έγινε ένα απίστευτο και μοιραίο ιατρικό λάθος. Στη μέση της χειρουργικής επέμβασης, ο Shaknovsky αφαίρεσε το συκώτι αντί για τον σπλήνα του Bryan, τέμνοντας επιπλέον το κύριο αγγείο που τροφοδοτεί το ήπαρ.

Florida doctor removes wrong organ from patient, resulting in ‘immediate, catastrophic death’ https://t.co/YJe0CgDETV pic.twitter.com/tIqVlyVnXY — New York Post (@nypost) September 4, 2024

Η χειρουργική περικοπή είχε ως αποτέλεσμα την «άμεση και καταστροφική απώλεια αίματος με αποτέλεσμα τον θάνατο», σύμφωνα με την δικηγορική εταιρία της οικογένειας του θανόντος, που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Μάλιστα, αφού αφαίρεσε λανθασμένα το συκώτι του Μπράιαν, ο γενικός χειρουργός κατέγραψε το όργανο ως «σπλήνα», το οποίο αναγνωρίστηκε ως συκώτι μόνο μετά το θάνατο του άνδρα.



Πηγή: skai.gr

