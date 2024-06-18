Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ρωσίας, καταγγέλλοντας την παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου από ρωσικό βομβαρδιστικό Su-24 την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για να τον ενημερώσει σχετικά με τη θέση του αναφορικά με την παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, την Παρασκευή 14 Ιουνίου», περίπου τρεις μήνες μετά την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας ανέφεραν πως ανάλογες παραβιάσεις από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν συμβεί για τελευταία φορά το 2022, όταν δύο Su-27 και δύο Su-24 παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Γκότλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.