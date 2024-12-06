Δύο τελείες μέσα σε έναν κίτρινο κύκλο και μια καμπύλη για στόμα. Αυτό είναι το γνωστό μας χαμογελαστό smiley, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε στα αγγλικά. Τόσο απλό, τόσο όμορφο. Ένα σχέδιο που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Χάρβεϊ Μπολ το 1963 για μια αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία που ήθελε να χρησιμοποιήσει το χαμογελαστό πρόσωπο σε κονκάρδες, για να κάνει τους υπαλλήλους της να γελούν. Το smiley έγινε εν τω μεταξύ γνωστό σε όλο τον κόσμο.



Λίγα χρόνια αργότερα, ο Γάλλος δημοσιογράφος Φρανκλίν Λουφρανί κατάλαβε ότι μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα με αυτό το απλό σηματάκι. Σταμάτησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος και το 1971 κατοχύρωσε το smiley ως προστατευόμενο εμπορικό σήμα σε πολλά μέρη του κόσμου, κάτι που δεν είχε προνοήσει να κάνει ο Χάρβεϊ Μπολ. Λέγεται μάλιστα ότι κέρδισε εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα χρήσης. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχουν σταματήσει οι αγωγές από διαφόρους για το ποιος πραγματικά κατέχει τα δικαιώματα.

Καναδική εταιρεία εναντίον γερμανικής

Η καναδική εταιρεία τροφίμων McCain, ηγέτης στον τομέα της στην αγορά, φέρεται να είχε κατοχυρώσει το σήμα για κάποια κατεψυγμένα προϊόντα πατάτας. Έτσι δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη όταν η Agrarfrost GmbH από το Βιλντεσχάουζεν στην Κάτω Σαξονία παρουσίασε τη δική της κροκέτα με το χαμογελαστό προσωπάκι στην Anuga 2017 στην Κολωνία, στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο.



Ακολούθησε μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο του Ντίσελντορφ και το αποτέλεσμα ήταν τα πράγματα να ησυχάσουν για κάμποσα χρόνια. Στη συνέχεια όμως, η γερμανική εταιρεία από την Κάτω Σαξονία προσέφυγε κατά της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και τώρα η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο Εφετείο.



Η εταιρεία από την Κάτω Σαξονία ισχυρίζεται πως οι χαμογελαστές κροκέτες της δεν απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, αλλά απευθύνονται σε επαγγελματίες αγοραστές για παιδικούς σταθμούς, καντίνες και εστιατόρια. Ισχυρίζεται ακόμα πως δεν έχει χρησιμοποιήσει το λογότυπο της εταιρείας McCain και ότι το ίδιο το smiley δεν είναι παρά ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ένα κοινό σύμβολο για χρήση, και δεν χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία ως εμπορικό σήμα.

Οι απόψεις διίστανται…

Ο συνήγορος της McCain έχει διαφορετική άποψη. Μια έρευνα αγοράς έδειξε ότι το 30% των καταναλωτών συνδέει την κροκέτα με το χαμογελαστό πρόσωπο με τη McCain. Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρο το προϊόν, η τρισδιάστατη κροκέτα, είναι το σήμα.



Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι της γερμανικής εταιρείας ισχυρίζονται ότι η έρευνα που επικαλείται η καναδική πλευρά είναι από το 2019. Από τότε έχει αποδυναμωθεί η συσχέτιση της κροκέτας με την καναδική εταιρεία McCain. Ένας λόγος είναι και επειδή μεσολάβησε η πανδημία, στην οποία οι καταναλωτές για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έμπαιναν στα σουπερμάρκετ κι έτσι δεν αντίκρυζαν τις σακούλες με τις κατεψυγμένες πατάτες στα ψυγεία. Μάτια που δεν βλέπονται δηλαδή, λησμονούνται.



Εάν η κροκέτα τώρα θα θεωρηθεί τελικά ως χρήση σήματος από τη γερμανική εταιρεία ή όχι αναμένεται να ξεκαθαριστεί στις 19 Δεκεμβρίου, όταν και θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

