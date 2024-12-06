Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια αποτέλεσε στόχο πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής του νοσηλευτικού ιδρύματος που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σημειώθηκαν πολλαπλά αεροπορικά πλήγματα στη βόρεια και δυτική πλευρά του νοσοκομείου, που συνοδεύθηκαν από σφοδρά και άμεσα πυρά, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Whatsapp.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, υπάρχουν αναφορές για αρκετά θύματα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων για την ώρα.

ΠΟΥ: Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τον βομβαρδισμό

Η υπηρεσία υγείας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καμία ένδειξη ότι εκδόθηκε προειδοποίηση πριν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν νωρίς σήμερα, δήλωσε από την πλευρά του ο περιφερειακός εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το γεγονός ότι η επίθεση στο νοσοκομείο συνέβη μόλις μία εβδομάδα αφού οι ισραηλινές αρχές είχαν διευκολύνει την είσοδο ινδονησιακής ιατρικής ομάδας εκτάκτων περιστατικών στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.

«Μέσα σε μία εβδομάδα, νιώθουν πιεσμένοι, φοβισμένοι, οτιδήποτε, για να φύγουν», δήλωσε ο Ρικ Πεέπερκορν από τον ΠΟΥ σε ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών από τη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης. «Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και δεν θα πρέπει να συμβαίνει ποτέ».

Το νοσοκομείο είναι αυτή τη στιγμή «λειτουργικό στο ελάχιστο επίπεδο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

