To Ιράν σκοπεύει να στείλει πυραύλους και drones στη Συρία και να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτικών συμβούλων στη χώρα για να στηρίξει την κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη μάχη της κατά των ανταρτών, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σήμερα.

«Είναι πιθανό η Τεχεράνη να χρειαστεί να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, πυραύλους και drones στη Συρία (…) Η Τεχεράνη έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτικών της συμβούλων στη Συρία και να αναπτύξει δυνάμεις» εκεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Τώρα η Τεχεράνη προσφέρει δορυφορική και πληροφοριακή υποστήριξη στη Συρία», κατέληξε ο ίδιος.

Στο μεταξύ το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ έστειλε έναν μικρό αριθμό «δυνάμεων εποπτείας» από τον Λίβανο στη Συρία στη διάρκεια της νύκτας για να συνδράμουν τις συριακές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν τους αντάρτες να καταλάβουν τη Χομς, δήλωσαν δύο πηγές από τις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύρος αξιωματικός του στρατού και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που πρόσκεινται στην Τεχεράνη επεσήμαναν μιλώντας στο Reuters ότι επίλεκτες δυνάμεις της Χεζμπολάχ πέρασαν τα σύνορα με τη Συρία στη διάρκεια της νύκτας και αναπτύχθηκαν στη Χομς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

