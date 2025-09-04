Σουηδία: Η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να μειώσει στο μισό τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα τρόφιμα, στο 6%, στον προϋπολογισμό της για το 2026 ώστε να βοηθήσει τα νοικοκυριά και ευρύτερα την οικονομία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου. Η ανάπτυξη έχει βαλτώσει εν μέσω αβεβαιότητας που συνδέεται με τους τελωνειακούς δασμούς, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διστάζουν να προβούν σε δαπάνες παρότι έχει προηγηθεί σειρά μειώσεων επιτοκίων.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους δήλωσε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

"Είναι μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν περάσει πιο δύσκολα", έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο προϋπολογισμός του 2026, μιας εκλογικής χρονιάς, θα περιλαμβάνει 80 δισεκατομμύρια κορώνες μη χρηματοδοτούμενων μέτρων (δηλαδή δημοσίων δαπανών που δεν χρηματοδοτούνται από έσοδα) προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία. Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση 0,9% του ΑΕΠ φέτος και αύξηση 3,0% το 2026, θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτές έχουν πει πως είναι πιθανόν να περιλαμβάνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στη φορολόγηση των εταιριών, καθώς και μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.