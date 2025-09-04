Τέλος χρόνου για την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την λήξη της προθεσμίας δήλωσης αριθμού μισθωτηρίου συμβολαίου στην Εφορία, μια κίνηση που θα επιτρέψει στους ενοικιαστές να λάβουν «αυτόματα» ποσά έως 800 ευρώ ως «επιστροφή ενοικίου» στα τέλη Νοεμβρίου. Βεβαίως, και εκείνοι που θα επιλέξουν ή θα ξεχάσουν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς πρόστιμο, δεν θα χάσουν την ενίσχυση, καθώς θα γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις.

Δεν αποκλείεται όμως σε αυτή την περίπτωση να βρεθούν αντιμέτωποι με λάθη ή ακόμη και με καθυστερήσεις στην καταβολή των ποσών που τους αναλογούν. Εφόσον, πάντως γίνει η δήλωση ως το τέλος του τρέχοντος μηνός δεν θα επιβληθεί πρόστιμο και φυσικά θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς με «αυτόματες» διαδικασίες η «επιστροφή ενοικίου».

Τα βήματα για την είσπραξη της επιστροφής ενοικίου

Όπως και να έχει η διαδικασία για την είσπραξη ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου από τους δικαιούχους περιλαμβάνει, τα εξής βήματα:

1. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση

2. Όσοι από τους δικαιούχους δεν είχαν συμπληρώσει τον αριθμό μισθωτηρίου στο αντίστοιχο εικονίδιο της δήλωσης (κωδικός 081) είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς κανένα πρόστιμο ως τις 15 Ιουλίου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση

3. Αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν πρόλαβαν αυτή την ημερομηνία (15/7/2025) έχουν τη χρονική ευχέρεια να το κάνουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου

4. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή δήλωσης «τροποποιητική πληροφοριακού χαρακτήρα» δεν έχει πρόστιμο

5. Ο υπολογισμός του ενοικίου γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Άρα, φέτος ως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που υιοθετούνται για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.



