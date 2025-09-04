Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναγκαστούν να «αναιρέσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν χάσουν την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, και προειδοποίησε ότι μια τέτοια «ήττα» θα προκαλούσε «πολύ μεγάλο πλήγμα» στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του εφετείου των ΗΠΑ, η οποία έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς του ήταν παράνομοι. Δήλωσε, ωστόσο, ότι πιστεύει ότι η κυβέρνησή του θα επικρατήσει στην υπόθεση.

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία θα κερδίσουμε σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Και ξέρετε κάτι; Είναι ευχαριστημένοι. Τελείωσε. Όλες αυτές οι συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί», είπε. «Υποθέτω ότι μπορεί να χρειαστεί να τις αναιρέσουμε».

Αυτά ήταν τα πρώτα σχόλια του Τραμπ για τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ - τις οποίες διαπραγματεύτηκε ξεχωριστά, εκτός των δασμών - που μπορούσαν να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεχθεί την απόφαση της Παρασκευής.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η άρση των δασμών θα ήταν «δαπανηρή» για τις ΗΠΑ, παρόλο που οι ειδικοί σε θέματα εμπορίου σημειώνουν ότι «οι δασμοί καταβάλλονται από τους εισαγωγείς στη χώρα και όχι από εταιρείες στις χώρες προέλευσης». Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι δασμοί είναι πιθανό να συμβάλουν στην αύξηση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να γίνει απίστευτα πλούσια ξανά. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή ξανά. Αν δεν κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ», είπε ο Τραμπ.

Η απόφαση του Εφετείου του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον αφορά στη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου του τον Απρίλιο, καθώς και ενός ξεχωριστού συνόλου δασμών που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά στους δασμούς που εκδίδονται βάσει άλλης νομικής εξουσίας, όπως οι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, διευκρινίζει το πρακτορείο Reuters.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Μεγαλύτερη σύγχυση»

Νομικοί και εμπορικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το κόστος της κατάργησης των δασμών είχαν ως στόχο να πείσουν το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η ακύρωσή τους θα προκαλούσε μεγάλο οικονομικό χάος.

Ο Ράιαν Ματζέρους, πρώην ανώτερος εμπορικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος είναι τώρα συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας King & Spalding, δήλωσε ότι ήταν σαφές από την αρχή ότι οι εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους ήταν συμφωνίες-πλαίσια που υπόκεινται σε αλλαγές και όχι πλήρεις εμπορικές συμφωνίες. «Η σημερινή ανακοίνωση του προέδρου ότι οι συμφωνίες θα μπορούσαν να αναιρεθούν, αντανακλά μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της μόχλευσης από την πλευρά των ΗΠΑ», είπε.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθεί ακριβώς τι θα αποφασίσει το δικαστήριο, δεδομένων των αποφάσεων σε προηγούμενες υποθέσεις και της πρωτοφανούς φύσης του εν λόγω ζητήματος.

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, σημείωσε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ «έσπειραν μεγαλύτερη σύγχυση».

Πηγή: skai.gr

