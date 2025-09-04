Τα επιτόκια υποχωρούν αλλά όχι για τους Έλληνες καταναλωτές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Θα περίμενε κάποιος – εύλογα κατά τη γνώμη μου – ότι μια περίοδος γενικευμένης μείωσης των επιτοκίων όπως αυτή που διανύουμε από τον Ιούνιο του 2024, θα αποτελούσε ευκαιρία για τις τράπεζες ώστε να διορθώσουν «στρεβλώσεις» αναφορικά με το κόστος δανεισμού. ΦΕΥ! 13 μήνες μειώσεων επιτοκίων φαίνεται ότι δεν είναι αρκετοί και οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να δίνουν από τα ακριβότερα δάνεια στην Ευρωζώνη.



Τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούλιο είναι αποκαλυπτικά.



Ξεκινώντας από τα στεγαστικά δάνεια διάρκειας είναι φανερό ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν «πολυθέλουν» να δίνουν δάνεια με σταθερό επιτόκιο για περισσότερα από 5 χρόνια γι’αυτό και τα αντίστοιχα δάνεια είναι πολύ ακριβά. Ακόμη και να βρει κάποιος το σπίτι, θα το ...πληρώσει πολύ ακριβά.

Για στεγαστικό με σταθερό επιτόκιο 5-10 χρόνια οι Έλληνες δανειολήπτες αντιμετωπίζουν το 4ο υψηλότερο κόστος, έχοντας ανέβει μάλιστα μια θέση από την 5η περσινή:

Εσθονία 9,37%

Λετονία 8,72%

Λιθουανία 6,42%

Ελλάδα 4,34%

Ίδια εικόνα, 4ο πιο υψηλότερο κόστος και για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών:

Εσθονία 12,98%

Σλοβακία 4,71%

Λετονία 4,18%

Ελλάδα 3,74%

Πρέπει να ειπωθεί πάντως ότι στα στεγαστικά με 1 έτος σταθερό επιτόκιο είμαστε κάτω από το μέσο όρο με 3,36% έναντι 3,56% όπως επίσης και στα στεγαστικά με σταθερό επιτόκιο από 1 έως 5 χρόνια με 3,2% έναντι 3,39%. Κι εδώ όμως πρέπει να μπει ο αστερίσκος των Βαλτικών χωρών των οποίων τα δάνεια είναι πολύ πιο ακριβά από τα υπόλοιπα αυξάνοντας τον τελικό μέσο όρο.

Ακόμη δυσμενέστερη η εικόνα στα «αμαρτωλά» για τη χώρα μας καταναλωτικά δάνεια όπου έχουμε τα τρίτα ακριβότερα πάλι πίσω από 2 Βαλτικές χώρες. Την ίδια θέση είχαμε και πέρυσι τέτοια εποχή και μάλιστα είναι η κατηγορία στην οποία παρατηρείται η μικρότερη μείωση της ψαλίδας Ελλάδα – μέσου όρου:

Εσθονία 14,04%

Λετονία 13,08%

Ελλάδα 10,45%

Αρκετά καλύτερη η κατάσταση στα επιχειρηματικά δάνεια με τις Ελληνικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τις 7ες υψηλότερες χρεώσεις για δάνεια έως 250.000€ με έως 3 μήνες σταθερό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη ψαλίδα (1,2 μονάδες) σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο:

Λετονία 6,04%

Ιρλανδία 5,78%

Φινλανδία 5,33%

Εσθονία 5,06%

Λουξεμβούργο 5,01%

Μάλτα 4,9%

Ελλάδα 4,73%

Σε αυτήν την κατηγορία μάλιστα η ψαλίδα με τον μέσο όρο έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Στις 1,2 μονάδες από 0,63 πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. 7η χειρότερη θέση και στα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ και σταθερό επιτόκιο για 3 μήνες:

Λετονία 5,27

Ιρλανδία 4,84%

Μάλτα 4,31%

Λιθουανία 4,16%

Εσθονία 3,9%

Σλοβακία 3,74%

Ελλάδα 3,71%

Άξια αναφοράς και εδώ η διεύρυνση της ψαλίδας με τον μέσο όρο αν και πολύ πιο μικρή από την προηγούμενη κατηγορία ( από τις 0,36 μονάδες στις 0,47).



Την αποκαρδιωτική εικόνα για τους Έλληνες καταναλωτές συμπληρώνουν τα επιτόκια καταθέσεων που (δεν) δίνονται.

Για προθεσμιακές καταθέσεις έως 1 χρόνο οι Έλληνες καταθέτες

Απολαμβάνουν (sic) από τα πιο χαμηλά επιτόκια στην Ευρωζώνη:

Κύπρος 1,21%

Σλοβενία 1,32%

Μάλτα 1,58%

Ιρλανδία 1,61%

Βέλγιο 1,65%

Πορτογαλία 1,66%

Ελλάδα 1,69%

Εδώ η ψαλίδα σε σχέση με τον μέσο όρο έχει μειωθεί στο μισό και τις 0,19 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.