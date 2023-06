Σουηδία: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αποφοιτά από το λύκειο και τερματίζει τη σχολική της απεργία

Η σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την εμβληματική σχολική της απεργία, η οποία ξεκίνησε το 2018, καθώς αποφοιτά σήμερα από το σχολείο της στη Σουηδία, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία για την κατάρρευση του φράγματος της Καχόβκα στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς το μια ενέργεια "οικοκτονίας".

"Σήμερα αποφοιτώ από το λύκειο, που σημαίνει ότι δεν θα μπορώ πλέον να κάνω σχολική απεργία για το κλίμα. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία μου σχολική απεργία", έγραψε στο Twitter η 20χρονη Σουηδή.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG