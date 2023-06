Καχόβκα: «Δυσκολίες στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους», λέει ο Ζελένσκι - Τουλάχιστον 5 νεκροί από τις πλημμύρες

"Εκατοντάδες χιλιάδες" Ουκρανοί έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό, τρεις ημέρες μετά την κατάρρευση ενός φράγματος που προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε πολλές πόλεις και χωριά, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι πολύ δύσκολη", δήλωσε στο Telegram, την επομένη της επίσκεψής του στη ζώνη.

Kherson region.

From the Government and the State Emergency Service to the regional authorities and local communities, everyone is involved to the maximum extent possible to save and protect as many people as possible.

And I thank everyone who saves and helps! Let's take care of… pic.twitter.com/TwK0uI14nm