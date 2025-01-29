Σουηδία: Γεμάτες οι φυλακές

Η Σουηδία ενδέχεται να στείλει εγκληματίες να εκτίσουν τις ποινές τους σε φυλακές στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα επιτροπή διορισμένη από την κυβέρνηση, καθώς η χώρα πασχίζει να διαχειριστεί την αύξηση του αριθμού των εγκλείστων η οποία οφείλεται σε ένα κύμα εγκλημάτων από συμμορίες.

Οι σουηδικές φυλακές είναι πλήρεις και η αρμόδια υπηρεσία λέει πως μέχρι το 2033 θα χρειαστεί περίπου 27.000 κλίνες, από τις 11.000 που διαθέτει σήμερα.

«Είναι ανάγκη να εργασθούμε πάνω σε νέες λύσεις με την Υπηρεσία Φυλακών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ, προσθέτοντας ότι η Σουηδία βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με άλλες χώρες για να μισθώσει χώρο στις φυλακές τους.

Ο Ματίας Βάλστεντ, επικεφαλής της επιτροπής, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για να μισθώσει η Σουηδία χώρους σε φυλακές στο εξωτερικό, πρόσθεσε όμως ότι μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να περάσει πρώτα από το κοινοβούλιο.

Τα εγκλήματα που διαπράττονται από συμμορίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη Σουηδία. Στη σκανδιναβική αυτή χώρα διαπράττονται τα περισσότερα κατά κεφαλήν θανατηφόρα εγκλήματα με πυροβόλα όπλα στην Ευρώπη.

Εξοπλισμένη με νέα νομικά εργαλεία και αυξημένο προσωπικό και χρηματοδότηση, η σουηδική αστυνομία έχει κάνει πρόοδο εναντίον των συμμοριών - τα δύο τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί λιγότεροι θανατηφόροι πυροβολισμοί και περισσότερες καταδίκες.

Μολονότι η επιτυχία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, ασκεί πίεση στο σύστημα των φυλακών.

Το 2023, την τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν στοιχεία, τα σουηδικά δικαστήρια εξέδωσαν καταδίκες σε φυλάκιση συνολικά λίγο λιγότερων των 200.000 μηνών, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και διπλάσιες σε σύγκριση με το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

