Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Το έγγραφο 22 σελίδων που παρουσίασε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν επί της ουσίας βασίζεται στις συστάσεις των εκθέσεων που έχουν προηγηθεί από τους Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα και περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να υιοθετήσει καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.



Η «πυξίδα» περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες: την προώθηση της καινοτομίας, τη στήριξη και απαλλαγή από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βασικών βιομηχανιών, την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και οριζόντια μέτρα.



Μια βασική πρόταση της Κομισιόν είναι να προωθήσει την Ένωση Επενδύσεων και Οικονομιών (όρος, που θα αντικαταστήσει τη λεγόμενη «Κεφαλαιακή Ένωση» που παραμένει έως σήμερα «κενό γράμμα») και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ , ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες, ενώ προτείνει ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας. Το έγγραφο αποφεύγει ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες ή να εισηγηθεί μέτρα, που ενδεχομένως να παραπέμπουν σε έκδοση κοινού χρέους, που είχε ωστόσο εισηγηθεί ο Μάριο Ντράγκι.



Στην «καρδιά» πάντως της «πυξίδας» βρίσκεται «μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια απλοποίησης των κανονισμών», που θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο μήνα.Εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο της δέσμευσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω απορρύθμιση, η Κομισιόν θα προωθήσει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.



Επί της ουσίας, θα επιτρέπει σε εταιρείες να παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των «πράσινων κανονισμών», που αποτέλεσαν μέρος της συμφωνίας «ορόσημο» της προηγούμενης Κομισιόν, δηλαδή της Πράσινης Συμφωνίας.



Υπό την «πίεση» της πολιτικής της οικογένειας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και εθνικών κυβερνήσεων όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, η πρόεδρος της Κομισιόν θα προτείνει μέτρα που θα μειώνουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων εταιρειών σχετικά με τον εξορθολογισμό κανόνων «βιωσιμότητας».

Ζητούμενο η μείωση της γραφειοκρατίας

Πριν από λίγες ημέρες σε συνάντησή τους στο Βερολίνο, οι ηγέτες του ΕΛΚ υιοθέτησαν έγγραφο με το οποίο ζητούσαν περαιτέρω μείωση των γραφειοκρατικών κανονισμών και ιδιαίτερα, την αναστολή του μηχανισμού προσαρμογής του φόρου άνθρακα (CBAM) για δύο χρόνια.



Η πρόεδρος της Κομισιόν προτάσσει σε κάθε περίπτωση της μείωση της γραφειοκρατίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στους τομείς της καινοτομίας, ενώ στην ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα ξεκαθάρισε ότι τα σχέδιά της δεν θα επιφέρουν αλλαγές στους περιβαλλοντικούς στόχους των κανονισμών της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά θα τους κάνουν πιο αποτελεσματικούς. Πολλά θα φανούν στη σειρά των σχετικών μέτρων που θα παρουσιάσει τον ερχόμενο μήνα.



Αυτό που έχει ενδιαφέρον παράλληλα είναι ότι στο επίκεντρο της «πυξίδας ανταγωνιστικότητας» βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και περιλαμβάνει για πρώτη φορά «στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη» στη βάση του παγκόσμιας κλάσης δικτύου υπερυπολογιστών EuroHpc στην Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη «μεγάλων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης» (mega AI factories). Στόχος είναι η ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος της Ευρώπης και η πρόσβαση νεοσύστατων επιχειρήσεων, ερευνητών και βιομηχανίας, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους.



Το ερώτημα βέβαια είναι εάν η ΕΕ θα έχει τελικά τη δυνατότητα να καλύψει το «κενό» με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ιδιαίτερα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να διαθέσει τουλάχιστον 500 δισ δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι, η Ευρώπη προσώρας προσελκύει μόλις 6% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για νεοφυείς εταιρείες ΑΙ σε σύγκριση με 61% στις ΗΠΑ και 17% αντίστοιχα, στην Κίνα.

