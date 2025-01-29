Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Επί 25 χρόνια η Αλβανία δεν του έδινε υπηκοότητα

Μαρτυρίες για γεγονότα-σταθμούς στην ανηφορική πορεία του μακαριστού Ιεράρχη της Ορθοδοξίας, Αναστάσιου, περιλαμβάνει η ανάρτηση του Ιλίρ Μέτα, πρώην Προέδρου της Αλβανίας, πρώην πρωθυπουργού και δύο φορές υπουργού Εξωτερικών από το κελί της φυλακής όπου κρατείται, κατηγορούμενος για διαφθορά.

Την ανάρτηση αναδημοσιεύει το ράδιο-Ανάσταση, της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής στην Αλβανία, στη διαδικτυακή του σελίδα.

Ο Ιλίρ Μέτα όπως γράφει, μοιράζεται δημόσια, «μερικά κομμάτια αναμνήσεων, σταθερά χαραγμένα στη μνήμη μου».

Επί 25 χρόνια η Αλβανία, δεν έδινε την υπηκοότητα στον Ιεράρχη

«Κάθε φορά που συναντούσα τον Μακαριότατο σε διάφορα καθήκοντα, πριν γίνω Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάντα έθιγε αυτό το θέμα, με μεγάλη ταπεινότητα και λύπη» λέει ο Αλβανός πολιτικός και θυμάται, ότι με αφορμή την εκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ήταν από τους πρώτους που τον συνάντησαν για να τον συγχαρούν.

Έπειτα από όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, ήταν σαφές, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να παραχωρήσει το δικαίωμα που του έδινε ο νόμος, όπως αναφέρει, ενώ χαρακτηριστικά τονίζει:

«Όχι μόνο είχε 5 χρόνια, αλλά 25 χρόνια κάτοικος στην Αλβανία και πάνω από όλα ήταν ο ηγέτης μιας πολύ μεγάλης και σημαντικής κοινότητας της χώρας μας. Επιπλέον, η συνεισφορά του ήταν σπάνια και το ίδιο και η ηλικία και η αρχοντιά του, άξιζαν τον μέγιστο σεβασμό.

Δεν υπήρχε καλύτερη ευκαιρία, από την ημέρα των Χριστουγέννων του 2017 να εκτελέσουμε αυτή την πράξη συνοδευόμενη από δημόσια εκτίμηση μαζί με ευχές».

Ο Ιλίρ Μέτα θυμάται ακόμη, πως όταν εξελέγη πρωθυπουργός, ο Μακαριώτατος ζήτησε συνάντηση προκειμένου να βρεθεί χώρος για την οικοδόμηση του νέου Καθεδρικού Ναού στα Τίρανα, καθώς ο παλαιός - επί καθεστώτος Χότζα - είχε καταστραφεί και στη θέση του χτίστηκε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην κεντρική πλατεία των Τιράνων.

«Είμαι εδώ για να σας ζητήσω να επιλύσετε το θέμα του καθεδρικού ναού», μου είπε, ενώ παράλληλα είχε και έτοιμη πρόταση για τον χώρο, σε ένα σημείο από την απέναντι πλευρά της πλατείας.

«Η περιουσία μας είναι εκεί όπου χτίστηκε το ξενοδοχείο, οπότε δεν επιμένουμε σε αυτό, γιατί θέλουμε να χτίσουμε έναν όμορφο και αξιοπρεπή Καθεδρικό και όχι να καταστρέψουμε κάτι».

Ο κ. Μέτα σχολιάζει:

«Τα εγκαίνια ήταν παγκόσμια είδηση, επειδή παρευρέθηκαν κορυφαίοι, παγκόσμιοι και Ευρωπαίοι ηγέτες και αυτό ήταν μια εξαιρετική προβολή της Αλβανίας, ως χώρας με θρησκευτική ελευθερία».

Σύμφωνα με τον Ιλίρ Μέτα, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος τα περασμένα Χριστούγεννα, του είχε στείλει στη φυλακή ένα ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.