Βαλτική - ζημιές σε υποθαλάσσιο καλώδιο: Συνελήφθη ύποπτο νορβηγικό πλοίο με ρωσικό πλήρωμα

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε ένα νορβηγικό πλοίο με ρωσικό πλήρωμα που θεωρείται ύποπτο εμπλοκής στην πρόκληση ζημιών σε καλώδιο τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα.

Το φορτηγό πλοίο Silver Dania (κεντρική φωτογραφία από marinetraffic) συνελήφθη έπειτα από αίτημα των αρχών της Λετονίας και με τη συνδρομή της ακτοφυλακής της Νορβηγίας, ανέφερε η αστυνομία στην πόλη Τρόμσο της βόρειας Νορβηγίας.

❗️Norway police has detained a Norwegian-owned ship with a Russian crew, suspected for its involvement into cable sabotage. This was done due to a court request from Latvian authorities - Dagbladet



The Silver Dania ship, sailing between St Petersburg and Murmansk, is suspected… https://t.co/cIckngeDTg pic.twitter.com/WbKC3Ku3Wt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 31, 2025

«Υπάρχουν υποψίες πως το πλοίο ενεπλάκη στην πρόκληση σοβαρών ζημιών σε καλώδιο οπτικών ινών στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ Λετονίας και Σουηδίας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η αστυνομία.

«Η υποψία είναι πως κάποιος (στο Silver Dania) έχει κάποια σχέση με το συμβάν με το καλώδιο», δήλωσε από το νομικό τμήμα της αστυνομίας ο δικηγόρος Ρόνι Γέργκενσεν σε συνέντευξη Τύπου. Αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η πλοιοκτήτρια του Silver Dania, η ναυτιλιακή εταιρία Silver Sea, αρνήθηκε ότι το πλοίο ενεπλάκη στις ζημιές στο υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών, μετέδωσε το νορβηγικό δίκτυο TV2.

Η Σουηδία και η Λετονία ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με υποψίες για δολιοφθορά την Κυριακή στο καλώδιο που συνδέει τις δύο χώρες και η σουηδική αστυνομία συνέλαβε το βουλαρικό φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας Vezhen για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι προκάλεσε τη βλάβη.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα καλώδιο οπτικών ινών που ανήκει στο εθνικό κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Λετονίας (LVRTC) το οποίο συνδέει το σουηδικό νησί Γκότλαντ με τη λετονική πόλη Βέντσπλις, υπέστη ζημιές.

Το LVRTC είχε πει πως οι προκαταρτικές εκτιμήσεις έδειχναν «εξωτερικούς παράγοντες».

Εκπρόσωπος της νορβηγικής αστυνομίας δήλωσε πως οι συλλήψεις των δύο πλοίων συνδέονται με το ίδιο συμβάν.

Ο Ματς Λιούνγκβιστ, ο Σουηδός εισαγγελέας που χειρίζεται την έρευνα για δολιοφθορά στη Σουηδία, δήλωσε ότι τώρα έχει μια πιο σαφή εικόνα του τι συνέβη και ότι πιστεύει πως το Vezhen προκάλεσε τη ζημιά στο καλώδιο.

«Η άποψή μας είναι πως το πλοίο που συλλάβαμε είναι εκείνο που προκάλεσε την κοπή του καλωδίου», δήλωσε στο Ρόιτερς.

«Εξετάσαμε το πλοίο που συνελήφθη στη Νορβηγία αλλά για διάφορους λόγους το αποδεσμεύσαμε».

Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα της έρευνας.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έπειτα από μια σειρά συμβάντων σε ενεργειακό καλώδιο, τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και αγωγό αερίου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ενίσχυσε πρόσφατα την παρουσία της με φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.