Την καταβολή ενός φόρου από τις ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία περνούν από τη Βαλτική Θάλασσα, μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές διαδρομές, προτείνει η Εσθονία, προκειμένου να καλύψουν το υψηλό κόστος της προστασίας των υποθαλάσσιων καλωδίων, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας μετά από κύμα παραβιάσεων.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αναπτύξει φρεγάτες, αεροσκάφη για περιπολία και drones στη Βαλτική Θάλασσα μετά από μια σειρά επεισοδίων όπου πλοία κατέστρεψαν τα καλώδια τροφοδοσίας και επικοινωνίας με τις άγκυρές τους σε μια πράξη που ύποπτη για δολιοφθορά.

Εκτός από τις περιπολίες, ο υπουργός Άμυνας, Hanno Pevkur είπε σύμφωνα με το Reuters ότι οι χώρες σταθμίζουν άλλα μέτρα για την προστασία των καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης αισθητήρων για τον εντοπισμό αγκυρών που σύρονται στον πυθμένα της θάλασσας ή την κατασκευή περιβλημάτων ή τοίχων γύρω από τα καλώδια.

Αλλά αυτό θα έχει κόστος, και ανεξάρτητα από το εάν οι χώρες ή οι φορείς καλωδιακής τηλεόρασης καταλήξουν να πληρώσουν γι 'αυτό, οι καταναλωτές μπορεί τελικά να πληρώσουν το λογαριασμό μέσω υψηλότερων φόρων ή εξόδων κοινής ωφέλειας.

Μια άλλη επιλογή, είπε ο Pevkur, είναι η επιβολή φόρου στα πλοία που διασχίζουν τη Βαλτική Θάλασσα, η οποία συνορεύει με οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

«Ας πούμε ότι όταν πηγαίνετε στο αεροδρόμιο έχετε το τέλος προσγείωσης, έχετε το τέλος αεροδρομίου και αυτό πληρώνεται στο εισιτήριο», είπε στο Reuters σε συνέντευξή του στο Τόκιο. Έτσι για μια στιγμή ίσως δούμε ότι όταν περνάτε από τα στενά της Δανίας θα υπάρχει κόστος για τις εταιρείες να το πληρώσουν επειδή αυτό είναι βασικά ένα ασφαλιστικό τέλος για την καταστροφή των καλωδίων».

Οι σουηδικές αρχές κατέσχεσαν ένα πλοίο με σημαία Μάλτας τη Δευτέρα σε σχέση με ζημιά που προκλήθηκε σε καλώδιο που διέρχεται μεταξύ Λετονίας και Σουηδίας, ένα από τα τέσσερα παρόμοια περιστατικά μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο που επηρέασαν επίσης τις γραμμές ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας.

Ο Εσθονός υπουργός είπε ότι ενώ οι επίσημες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, η σειρά των επεισοδίων υποδηλώνει συντονισμένη δράση από πλοία που αποτελούν μέρος του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

«Οταν βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πλοία αποτελούν μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, αν και έχουν διαφορετικές σημαίες στην πρύμη τους… τότε φυσικά ξέρετε ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις ενδείξεις», είπε.

Η Μόσχα κατηγόρησε τις Δυτικές χώρες ότι κάνουν ισχυρισμούς «χωρίς στοιχεία» σχετικά με τη συμμετοχή της στα επεισόδια αυτά.

Πηγή: skai.gr

