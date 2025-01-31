Σκωτία: Πτώμα βρέθηκε κοντά στην περιοχή εξαφάνισης δύο αδελφών από την Ουγγαρία

Το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σήμερα στη Σκωτία, μέσα σε έναν ποταμό, κοντά στην περιοχή όπου δύο αδελφές από την Ουγγαρία εξαφανίστηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Ελίζα και η Ενριέτα Χούστι, ηλικίας 32 ετών, οι δύο από τις τρίδυμες αδελφές, εθεάθησαν τελευταία φορά την 7η Ιανουαρίου στην περιοχή, γύρω στις 2 το πρωί.

Σύμφωνα με πλάνα από δημοτικές κάμερες κλειστού κυκλώματος, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, οι αδελφές περπατούσαν κατά μήκος του ποταμού Ντι στο Αμπερντίν, στη βορειοανατολική Σκωτία.

Έκτοτε, τα ίχνη των δύο γυναικών, που ζουν εδώ και 10 χρόνια στη Σκωτία και συγκατοικούσαν, χάθηκαν.

Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε το πτώμα μίας γυναίκας στον ποταμό Ντι. Άφησε να εννοηθεί ότι η σορός ανήκει στην Ενριέτα.

«Η γυναίκα δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως, όμως η οικογένεια της Ενριέτα Χούστι (…) ενημερώθηκε», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου διευκρινίζεται ότι «οι έρευνες συνεχίζονται για την Ελίζα Χούστι».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει αναφέρει «ύποπτα» στοιχεία. Από την αρχή, οι υπεύθυνοι είχαν ανακοινώσει ότι το σενάριο μιας εγκληματικής ενέργειας δεν εξεταζόταν.

Σύμφωνα με τον αδελφό τους Γιόσεφ, η τρίτη αδελφή Έντιτ είχε μιλήσει στην Ελίζα και την Ενριέτα κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά. Κατά τη διάρκεια αυτής της βιντεοκλήσης, είχαν εμφανιστεί «χαρούμενες και ευδιάθετες».

Λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή τους, ανακοίνωσαν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού τους την πρόθεσή τους να μετακομίσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

