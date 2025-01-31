Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ πλήξουν τα πυρηνικά μας θα ξεκινήσουμε ολοκληρωτικό πόλεμο

Το Ιράν θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εάν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις δεχτούν επίθεση, κάτι που θα οδηγούσε σε «έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης στο Al Jazeera TV σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα είναι «ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά λάθη που θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ», είπε ο Αμπάς Αραγκτσί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με συνέντευξη στον Economist του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια πυρηνική βόμβα, Από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018 απέσυρε την Αμερική από μια πολυμερή πυρηνική συμφωνία, την JCPOA, το Ιράν έχει συγκεντρώσει ουράνιο που μπορούν να το εμπλουτίσουν σε βαθμό βόμβας. Τον περασμένο Οκτώβριο μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο για πέντε βόμβες σε περίπου μία εβδομάδα, αν το επέλεγε. Η ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο στο 60%, δηλαδή σχεδόν σε οπλικό επίπεδο, έχει πενταπλασιαστεί από τότε. Για να έχει ένα λειτουργικό όπλο, θα πρέπει να κατασκευάσει μια εκρηκτική κεφαλή που θα μπορούσε να χωρέσει σε πύραυλο. Αυτό θα μπορούσε να πάρει 12-18 μήνες.

Πηγή: skai.gr

