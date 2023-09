Σουηδία: Τρεις νεκροί «στον πόλεμο των συμμοριών» σε λιγότερο από ένα 24ωρο Κόσμος 20:51, 28.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με τους απολογισμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο πιο φονικός μήνας σε τέσσερα χρόνια, και το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα πολύνεκρο.