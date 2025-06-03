Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση που σημειώθηκε την Δευτέρα εναντίον μιας αυτοκινητοπομπής η οποία μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πολλά από τα 15 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα στις οικογένειες της πόλης που λιμοκτονούν πυρπολήθηκαν κοντά στην Κόμα, στο Βόρειο Νταρφούρ, ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) και η Unicef. Το κομβόι, με φορτηγά των δύο αυτών οργανισμών του ΟΗΕ, περίμενε να του δοθεί η έγκριση για να προχωρήσει μέχρι την Ελ Φάσερ, αφού είχε ήδη καλύψει μια απόσταση 1.800 χιλιομέτρων από το Πορτ Σουδάν.

Όπως ορίζουν οι διαδικασίες, είχε γνωστοποιήσει εκ των προτέρων την πορεία που θα ακολουθούσε και οι εμπόλεμες πλευρές είχαν ενημερωθεί για το πού βρίσκονταν τα φορτηγά.

Οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ «απαιτούν τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, στις εγκαταστάσεις και τα οχήματά τους», κάτι που ισοδυναμεί με παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τόνισαν.

Στο κείμενο δεν ταυτοποιούνται οι δράστες της επίθεσης.

Το Σουδάν, η τρίτη σε μέγεθος χώρα της Αφρικής, έχει βυθιστεί από τον Απρίλιο του 2023 σε ένα πόλεμο για την εξουσία, μεταξύ του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, του ντε φάκο ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και του πρώην αναπληρωτή του, του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στην Κόμα. Οι ΔΤΥ λένε ότι «το κομβόι μπήκε σκοπίμως στο στόχαστρο του στρατού» ενώ η κυβέρνηση κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς ότι επιτέθηκαν στα φορτηγά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση της Κόμα εντάσσεται «στη σειρά των επιθέσεων εναντίον των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων» στο Σουδάν, εκτιμούν από την πλευρά τους το PAM και η Unicef, καταγγέλλοντας την «ατιμωρησία» των δραστών. Την περασμένη Πέμπτη τα γραφεία του PAM στην Ελ Φάσερ (η πόλη πολιορκείται από τους παραστρατιωτικούς από τον Μάιο του 2024) «καταστράφηκαν από επανειλημμένους βομβαρδισμούς» των ΔΤΥ.

Η Κόμα απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από την Ελ Φάσερ, βρίσκεται σε μια στρατηγικής σημασίας ζώνη του Νταρφούρ, όπου τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις.

Αφού έχασαν την πρωτεύουσα Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ επικέντρωσαν τις επιθέσεις τους στο δυτικό Σουδάν, με στόχο να καταλάβουν την Ελ Φάσερ, την τελευταία επαρχιακή πρωτεύουσα που δεν ελέγχουν ακόμη. Ο ΟΗΕ λέει ότι τρεις καταυλισμοί εκτοπισμένων γύρω από την πόλη είναι ήδη σε κατάσταση λιμού και άλλες πέντε ζώνες, μεταξύ των οποίων και η ίδια η Ελ Φάσερ, ενδέχεται να κηρυχθούν επίσης σε κατάσταση λιμού σύντομα.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που μπήκε στην τρίτη χρονιά, έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Περίπου 13 εκατομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι και ένα μεγάλο μέρος της χώρας λιμοκτονεί. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύγκρουση αυτή προκάλεσε «τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο.

Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από το Σουδάν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Έουτζιν Μπίουν, την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Από αυτούς, 1,5 εκατομμύριο κατευθύνθηκε στην Αίγυπτο, πάνω από 1,1 εκατομμύριο στο Νότιο Σουδάν (οι 800.000 ήταν Νοτιοσουδανοί πρόσφυγες στο Σουδάν) και τουλάχιστον 850.000 στο Τσαντ. Πριν από περίπου έναν μήνα 68.556 πρόσφυγες έφτασαν στις επαρχίες Ουάντι Φίρα και Ανατολικό Ενέντι του Τσαντ. Σχεδόν 1.400 άνθρωποι διέσχιζαν καθημερινά τα σύνορα, τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.