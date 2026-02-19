Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα κράτη μέλη της χωριστά, η Βρετανία και ο Καναδάς κατήγγειλαν χθες Τετάρτη, με κοινή ανακοίνωσή τους, την ενδεχόμενη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και παραστρατιωτικούς τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις φρικιαστικές βιαιότητες που διαπράττονται εναντίον αμάχων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, και όλες τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», αναφέρει ανακοίνωση με 31 υπογραφές που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023 διεξάγεται ανελέητος πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης (ΔΤΥ). Και οι δυο πλευρές κατηγορούνται για αναρίθμητες φρικαλεότητες.

Οι παραβιάσεις αυτές «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών με ταχύ και αμερόληπτο τρόπο», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση.

Το κείμενο υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών των 24 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, του Καναδά, της Βρετανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Νέας Ζηλανδίας, ευρωπαία επίτροπος και επικεφαλής ανθρωπιστικού φορέα της Ελβετίας.

«Επαναλαμβάνουμε επειγόντως την έκκλησή μας στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΕΔ) και στις παραστρατιωτικές οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί τους να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες», προστίθεται στην κοινή ανακοίνωση.

Πέντε ημέρες νωρίτερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου και πιθανόν εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας».

Χθες, η κοινή ανακοίνωση καταδίκασε την «πρόσφατη σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων drones και των αεροπορικών επιδρομών» που βάζουν στο στόχαστρο αμάχους, προσωπικό υγειονομικών και ανθρωπιστικών φορέων.

Οι περιοχές Νταρφούρ και Κορντοφάν «παραμένουν το επίκεντρο της πιο σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης» στον κόσμο, θυμίζει το κείμενο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ξερίζωσε ως και πάνω από 14 εκατ. ανθρώπους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

