Ο επικεφαλής της SOUTHCOM Ντόνοβαν επισκέπτεται τη Βενεζουέλα

Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, συναντήθηκε χθες Τετάρτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και τους υπουργούς Εσωτερικών και Άμυνας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καράκας, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, την 3η Ιανουαρίου.

«Άλλη μια ιστορική ημέρα κατά την οποία υποδεχτήκαμε τον διοικητή της SOUTHCOM, τον στρατηγό (σ.σ. Φράνσις) Ντόνοβαν, στη Βενεζουέλα», ανέφερε η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου, μέσω X, συμπληρώνοντας ότι ο αμερικανός ανώτατος αξιωματικός συναντήθηκε στο Καράκας «με τις μεταβατικές αρχές για να εκτιμηθεί η κατάσταση ασφαλείας (...) και να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

«Ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν επισκέφθηκε το Καράκας (χθες) Τετάρτη για να συναντηθεί με την πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες και τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ντιοσντάντο Καμπέγιο», σύμφωνα με ανακοινωθέν της προεδρίας της Βενεζουέλας που δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της επίσκεψης από την αμερικανική πρεσβεία.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι δυο χώρες συμφώνησαν να εργαστούν για την επεξεργασία ατζέντας διμερούς συνεργασίας για τον αγώνα εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών στην περιοχή μας, της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης. Η συνάντηση επαναβεβαίωσε ότι η διπλωματική οδός πρέπει να είναι ο μηχανισμός για την επίλυση διαφωνιών και για να θίγονται ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, προς το συμφέρον όλων των πλευρών», προστίθεται στο κείμενο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της κ. Ροντρίγκεζ.

«Ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη Βενεζουέλα (...) Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Βενεζουέλα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας, των ΗΠΑ και του δυτικού ημισφαιρίου», συμπλήρωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας σε μήνυμά της.

Ο στρατηγός Ντόνοβαν ονομάστηκε επικεφαλής της SOUTHCOM από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, μερικές ημέρες πριν από τους βομβαρδισμούς και την επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο. Ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις αρχές του μήνα.

