Υεμένη: Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν drone και δύο πυραύλους των Χούθι

Το τελευταίο 24ωρο, αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) των Χούθι και δύο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBM) οι οποίοι εκτοξεύθηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα από περιοχές που ελέγχουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν υεμενίτες αντάρτες. Την σχετική ανακοίνωση έκανε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι το UAV και οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

