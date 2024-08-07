Επιμένει ο Ισημερινός πως δεν θα επιτρέψει στον πρώην αντιπρόεδρο Γκλας να φύγει από τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού επαναβεβαίωσε χθες Τρίτη τη θέση πως δεν θα επιτραπεί ασφαλής διέλευσης ούτε έξοδος από την επικράτεια στον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας Χόρχε Γκλας, απορρίπτοντας αίτημα για αυτό που υπέβαλε η κυβέρνηση του Μεξικού, στην πρώτη επίσημη επικοινωνία μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων πριν από τέσσερις μήνες.

Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής, το Μεξικό προχώρησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τον Ισημερινό τον Απρίλιο διότι οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους των Άνδεων εισέβαλαν στην μεξικανική πρεσβεία για να συλλάβουν τον κ. Γκλας, που είχε καταφύγει στη διπλωματική αντιπροσωπεία του στο Κίτο τον Δεκέμβριο, αφού η κυβέρνηση του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ του χορήγησε πολιτικό άσυλο.

Η διπλωματία του Ισημερινού αντέδρασε στο αίτημα ουσιαστικά επανεκδίδοντας ανακοίνωση Τύπου που είχε δημοσιοποιήσει τον Απρίλιο κι ενημερώνοντας δημοσιογράφους μέσω WhatsApp πως το Κίτο «επαναβεβαιώνει» τη στάση του.

Ο κ. Γκλας, ακόμη στη φυλακή, ζητήθηκε από τη μεξικανική διπλωματία να αποφυλακιστεί και να μεταφερθεί σε «ασφαλή» τοποθεσία, κατόπιν να του επιτραπεί «ασφαλής διέλευση» προς τρίτη χώρα, ώστε να μπορέσει να πάει στο Μεξικό, δυνάμει της σύμβασης του Καράκας για το διπλωματικό άσυλο. Το αίτημα, ανέφερε το μεξικανικό ΥΠΕΞ, υποβλήθηκε λόγω της «κρίσιμης» κατάστασης της υγείας του.

Ο κ. Γκλας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά τη σύλληψή του τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη συνήγορό του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισημερινού αποφάνθηκε μερικές ημέρες μετά τη σύλληψή του πως, παρότι η σύλληψή του έγινε «παράνομα», πρέπει να παραμείνει στη φυλακή εξαιτίας των πρότερων καταδικών του.

Ο κ. Γκλας έχει καταδικαστεί δυο φορές για υποθέσεις διαφθοράς κι είναι αντιμέτωπος με νέα ποινική δίκη. Ο ενδιαφερόμενος χαρακτηρίζει τις διώξεις σε βάρος του πολιτικό διωγμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.