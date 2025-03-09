«Σώπασε, ανθρωπάκι» - Καβγάς Μασκ με τον Πολωνό ΥΠΕΞ για το Starlink

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας και του Ίλον Μασκ σχετικά με τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starlink από την Ουκρανία σημειώθηκε την Κυριακή, η οποία κλιμακώθηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρενέβη στη διαμάχη.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι ανέφερε ότι η Πολωνία, η οποία καλύπτει το κόστος του Starlink για την Ουκρανία, θα μπορούσε να αναζητήσει άλλους παρόχους εάν ο Μασκ αποφάσιζε να διακόψει την υπηρεσία για τη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο. Η δήλωσή του ήρθε ως απάντηση σε σχόλια του Μασκ στο X, όπου ανέφερε ότι «ολόκληρη η γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας θα κατέρρεε» εάν το δίκτυο απενεργοποιούταν.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το πολωνικό υπουργείο Ψηφιοποίησης πληρώνει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την πρόσβαση της Ουκρανίας στο σύστημα.

«Πέρα από το ηθικό ζήτημα του να απειλεί κανείς το θύμα μιας επίθεσης, αν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές», δήλωσε ο Σικόρσκι στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Μασκ.

Η απάντηση του Σικόρσκι προκάλεσε την αντίδραση του Ρούμπιο, ο οποίος έγραψε ότι ο Πολωνός ομόλογός του «απλώς επινοεί πράγματα» και ότι «κανείς δεν έχει απειλήσει να κόψει την Ουκρανία από το Starlink». Ο Ρούμπιο συνέχισε λέγοντας ότι η Πολωνία θα έπρεπε «να πει ευχαριστώ, γιατί χωρίς το Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και καιρό και οι Ρώσοι θα ήταν τώρα στα σύνορα της Πολωνίας».

Τα σχόλια του Ρούμπιο επικρότησε ο Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Πολωνό διπλωμάτη «μικρό άνθρωπο» και του είπε «να σωπάσει». Η Πολωνία πληρώνει «ένα απειροελάχιστο μέρος του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink», έγραψε ο Μασκ.

Ο Σικόρσκι ευχαρίστησε τον Ρούμπιο σε επόμενη ανάρτησή του «για την επιβεβαίωση ότι οι γενναίοι στρατιώτες της Ουκρανίας μπορούν να βασίζονται στη ζωτικής σημασίας υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από κοινού» από τις ΗΠΑ και την Πολωνία.

Η έντονη αντιπαράθεση έρχεται καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποσύρει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής στρατιωτικής βοήθειας και της διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής με σκοπό την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ η περιοχή έχει αρχίσει να αναζητά εναλλακτική λύση στο Starlink. Ωστόσο, η απεξάρτηση της Ουκρανίας από την υπηρεσία μπορεί να μην είναι εύκολη, καθώς απαιτεί χρόνο και χρήματα.

Ωστόσο, ο Ίλον Μασκ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή ότι, ανεξαρτήτως του πόσο διαφωνεί με την πολιτική της Ουκρανίας, το Starlink δεν θα απενεργοποιήσει ποτέ τους τερματικούς του σταθμούς.

«Δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο ή θα το χρησιμοποιούσαμε ως διαπραγματευτικό χαρτί», είπε ο Μασκ.



Πηγή: skai.gr

