Πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας στα ανοικτά της Σομαλίας σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey που επικαλείται σχετικές αναφορές.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», ανακοίνωσε η Ambrey, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της το περιστατικό ασφαλείας στο υπό τη διαχείρισή της πλοίο. «Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, και παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους» τονίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, διέπλευε από τη Σίκκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας).

«Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν» επισημαίνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πόρταλ, splash247, οι πειρατές άνοιξαν πυρ κατά την προσέγγιση πριν επιβιβαστούν στο δεξαμενόπλοιο. Το πλοίο, το οποίο δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας, εθεάθη να αλλάζει πορεία και ταχύτητα στις 06:44 UTC, περίπου 546 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σομαλίας. Ένα άλλο κοντινό δεξαμενόπλοιο άλλαξε πορεία μακριά από την περιοχή μετά την επίθεση.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, κατασκευασμένο το 2016 και νηολογημένο στη Μάλτα.

Πηγή: skai.gr

